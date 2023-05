Attacco hacker al ministero del Made in Italy

AGI - Attacco hacker al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo stesso dicastero ha reso noto che dalla mattina risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi collegati.

Da una prima verifica - spiega il Mimit - non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell'attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del normale servizio.

Il Ministero è in stretto contatto con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, "per un costante aggiornamento al fine di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini e le imprese".

Un maxi fascicolo è aperto a piazzale Clodio sui diversi attacchi hacker che, nel corso dei mesi, hanno colpito istituzioni e grandi aziende di Stato. L'attacco al ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto apprende l'AGI, si inserisce proprio in questo contesto: "le offensive vanno avanti da mesi, a intervalli più o meno regolari, a seconda del Paese che più si evidenzia come posizione di supporto all'Ucraina", spiegano alcune fonti. In Italia a indagare è la Polizia Postale, coordinata dalla procura di Roma.