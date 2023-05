Due ex calciatori della Roma vittime di rapine

AGI - Entrambi ex calciatori della Roma, entrambi vittime di rapina, ma la disavventura sì è conclusa diversamente. Alessio Cerci e Justin Kluivert sono i protagonisti. Il primo è stato avvicinato in zona San Paolo, nella Capitale, da due uomini che lo hanno minacciato con una pistola. Cerci si è però accorto che l'arma era in realtà finta e, dopo aver insultato i due, è salito in auto e se ne è andato.

Storia diversa per il calciatore del Valencia, in passato della Roma. Tre ladri incappucciati hanno fatto irruzione nella sua casa di Justin Kluivert, approfittando dell'assenza del calciatore che era impegnato con la squadra a Maiorca in campionato.

Nell'abitazione però era presente la compagna di Kluivert, appena rientrata dopo aver portato a passeggio il cane, che secondo quanto riportato da "Valencia Plaza", è stata minacciata e colpita.

© AFP Alessio Cerci

Una rapina veloce, durata pochissimi minuti, e che avrebbe fruttato un bottino da 160 mila euro fra orologi, gioielli e altri oggetti di valore. I ladri, che avrebbero appositamente aspettato il rientro della ragazza per fare irruzione, sarebbero passati dal giardino e stando a quanto riferito dalla compagna di Kluivert avevano un accento inglese.

Per la ragazza fortunatamente ferite lievi ma anche tanta paura. Kluivert non è il primo calciatore che vive a Valencia a subire una rapina con queste modalita': lo scorso anno era toccato a Mustafi ad aprile e a Castillejo ad agosto.