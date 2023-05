Un italiano è accusato di aver accoltellato a morte un tunisino a Bologna

AGI - Un italiano è sospettato di aver accoltellato a morte un tunisino di 40 anni, trovato privo di vita la scorsa notte a Bologna.

Il corpo è stato rinvenuto in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, in pieno centro storico. Sul fatto indaga la squadra mobile della questura di Bologna: la chiamata sarebbe arrivata attorno all'una di notte.