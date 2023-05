La difesa: "Messina Denaro si limitava a obbedire, non decise le stragi" 

AGI - "Matteo Messina Denaro in tutte le riunioni che si svolsero in cui venne deciso il piano stragista non era presente. Non diede il suo assenso alla stagione stragista". Lo ha affermato l'avvocata Adriana Vella, nominata due mesi fa nuovo difensore d'ufficio del boss, nel corso della sua arringa al processo nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, davanti la corte d'assise d'Appello, in cui il boss è accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del 1992.

"Nella cosiddetta missione romana, ordinata da Riina per colpire personaggi di rilievo, quali Giovanni Falcone, il ministro Martelli, Maurizio Costanzo e Andrea Barbato, Matteo Messina Denaro recepì l'ordine impartito da Totò Riina come un mero soldato", ha dichiarato l'avvocata. "I soggetti convocati da Riina, come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori si limitarono a recepire l'ordine impartito dal capo di Cosa Nostra, ossia quello di attuare propositi criminosi mai realizzati".

Insomma il padrino di Castelvetrano, per la legale d'ufficio, "non conosceva i successivi e nuovi sviluppi del piano decisi dai vertici di Cosa nostra. Sinacori riferisce che tutti i partecipanti alla trasferta romana, furono invitati da Riina a tornare in Sicilia 'perchè qui abbiamo trovato cose più grosse'. Tra l'altro, tale espressione utilizzata da Riina non viene nemmeno compresa sul momento da Sinacori, ma solo successivamente alla strage di Capaci".

"Dunque la circostanza che Riina, senza alcun preavviso, informi i soggetti andati a Roma che non avevano più ragione di continuare la loro attività nella Capitale - ha concluso l'avvocata Vella - senza fornire spiegazione su quali erano 'queste cose più grosse' in territorio siciliano dimostra che il piano stragista aveva assunto connotati e finalità ben diverse e cioè l'attacco frontale e diretto allo Stato e che di questa nuova connotazione e finalità l'imputato non aveva contezza alcuna. La missione romana fu un fallimento".

Durante l'udienza Messina Denaro era in videocollegamento dal carcere dell'Aquila, dove si trova detenuto. "Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò, come farei per chiunque altro", aveva affermato l'avvocata Adriana Vella contestualmente all'accettazione dell'incarico della difesa d'ufficio. "Io non ho paura - aveva precisato - se una fa il proprio lavoro non deve temere nulla. Mi spaventa solo l'impegno che dovrò affrontare in questi giorni, ma non il fatto che difendo Messina Denaro".