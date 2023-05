La raccomandazione di Bassetti: "Campagna a tappeto di vaccinazione antitetanica"

AGI - "In un contesto come quello dell'Emilia Romagna eviterei di pensare ai 10 anni. Bisogna fare una campagna a tappeto di vaccinazione antitetanica anche per chi l'ha fatta un anno fa". Lo ha detto il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive San Matteo di Genova, ad Agorà su Rai Tre.

"La raccomandazione - ha spiegato - oltre a quella di seguire le autorità sanitarie, è di evitare di toccare l'acqua stagnante. Lo dico soprattutto ai bambini, alle persone anziane". Bassetti ha concluso: "Dobbiamo considerare tutta l'acqua che c'e' in questo momento in Romagna potenzialmente infetta, quindi non deve avere contatto con nessuna parte del nostro corpo".