Morire ribaltandosi con il kayak, la tragica fine di un 54enne in Alto Adige

AGI - Gita serale con il kayak finita in tragedia per un uomo di 54 anni. L'incidente si è verificato martedì sera, intorno alle 21,30 nelle acque del torrente Aurino in Valle Aurina in Alto Adige. L'uomo, un italiano con parenti a San Candido nella vicina Val Pusteria, era partito con il suo kayak dal paese di Lutago assieme a tre amici.

Per cause in corso di accertamento il suo kayak si è rovesciato all'altezza della curva di Castel Tures. Individuato con un drone, l'uomo è stato ripescato dalle acque in gravissime condizioni, ma è morto dopo ripetuti tentativi di rianimazione. Sul posto si sono recati i sanitari, l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco, volontari delle frazioni limitrofe, il soccorso fluviale di Brunico e i Carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.