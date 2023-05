Una bambina di 10 anni è stata ferita in una sparatoria nel napoletano

AGI - Una bambina di dieci anni è stata ferita in una sparatoria nella tarda serata di martedì a Sant'Anastasia, nel Napoletano. La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Santobono, di Napoli. Ferita anche la madre, una 35enne raggiunta all'addome da uno dei dieci colpi di pistola sparati contro un bar in piazza Cattaneo. Il padre, 43 anni, è stato ferito lievemente alla mano. Nessuno è in pericolo di vita.

Le indagini dovranno chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili, ma l'ipotesi più verosimile è che i tre siano stati colpiti accidentalmente.