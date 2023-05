Un 51enne accoltella un uomo e poi si lancia dal settimo piano

AGI - Omicidio-suicidio nella notte a Milano in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. Prima i carabinieri sono intervenuti per un uomo di 51 anni morto dopo essersi lanciato dal settimo piano di un palazzo. Nell'appartamento dove viveva, i militari hanno successivamente trovato un secondo cadavere: un uomo, privo di documenti d'identità, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali, da un'arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite il 51enne avrebbe prima ucciso l'altro uomo con un paio di forbici per poi lanciarsi dal settimo piano del condominio. Si esclude il coinvolgimento di altre persone.