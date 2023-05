L'eruzione dell'Etna blocca i voli su Catania

AGI - L'eruzione dell'Etna comincia a causare disagi. La cenere vulcanica ricade in maniera copiosa sulle piste dell'aeroporto di Catania e per ragioni di sicurezza la Sac, la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere tutti i voli, fino a quando non sarà possibile decollare e atterrare in piena sicurezza.

I voli programmati sono stati quindi cancellati o dirottati su altri aeroporti. Per conoscere la situazione nel dettaglio, la stessa società ha avvisato gli utenti di contattare le compagnie aeree. La situazione in tempo reale è consultabile sul sito dell'Aeroporto di Catania e sui profili Facebook e Twitter dell'aeroporto.