Boss del foggiano ucciso in strada. Era scampato a un agguato 24 anni fa

AGI - Omicidio questa sera a Foggia dove è stato ucciso Salvatore Prencipe di 59 anni, ritenuto un esponente di spicco del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, una delle batterie della Società Foggiana. L'agguato è avvenuto intorno alle 21 in viale Kennedy, al quartiere Cep alla periferia di Foggia.

Salvatore Prencipe era scampato miracolosamente a un agguato mortale 24 anni fa in cui morì un innocente. Era il 21 settembre 1999, quando due killer spararono all'impazzata nel bar Elia di Foggia per colpire il boss emergente mentre era in compagnia di altri esponenti della criminalità organizzata foggiana. I proiettili però, uccisero un innocente Matteo Di Candia, 62 anni, un pensionato che stava festeggiando il suo onomastico con alcuni amici. Sull'omicidio indaga la polizia.