Dramma nel dramma: un elicottero è precipitato a Lugo di Romagna

AGI - Dramma nel dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna: un elicottero impegnato nei soccorsi è precipitato a Lugo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime tra i 4 a bordo, tutti feriti di cui due più gravi.

L'equipaggio era impegnato in un intervento di ripristino alla rete elettrica. Secondo quanto si apprende, i 4 feriti sarebbero stati estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in eliambulanza; in due sarebbero in gravi condizioni. Il velivolo sarebbe un mezzo di 'EliOssola' e avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Lo schianto è avvenuto in località Belricetto di Lugo e il mezzo coinvolto sarebbe della flotta di Eliossola, un'azienda specializzata in elisoccorso. In soccorso sono partiti dalla Base di Pavullo nel Frignano (MO) l’unico elicottero HSR/HEMS della Regione Emilia-Romagna e quello di Eliravenna da Cesena.