Breve tregua nel maltempo, nel weekend ancora pioggia 

AGI - Breve tregua dal maltempo nelle prossime ore, anche se piogge sparse interesseranno ancora l'Italia, soprattutto con fenomeni a sviluppo pomeridiano. Con l'arrivo del weekend, però, una nuova ondata di maltempo si abbatterà sulla nostra Penisola per la risalita di un minimo depressionario dal nord Africa. Attesi fenomeni diffusi da nord a sud, ma probabilmente più intensi su nord-ovest, Calabria e isole maggiori.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prossima settimana una maggiore ingerenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale. I suoi massimi resteranno però confinati sull'oceano Atlantico e correnti più fresche in quota porteranno ancora acquazzoni e temporali pomeridiani sull'Italia.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, con isolati piovaschi; neve sulle Alpi occidentali dai 1900 metri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini, condizioni meteo invariate altrove. In serata ancora qualche piovasco sui rilievi, nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con molte nubi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità compatta su Molise e isole maggiori con possibili piovaschi, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, fatta eccezione per la Calabria; invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulla Basilicata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge attese nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse al nord-ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori, più intense sul Piemonte.

AL CENTRO Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove con ampi spazi di sereno tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sulla Sardegna e asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Tra la serata e la notte piogge in estensione su Sicilia e regioni tirreniche.

Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali e in aumento al Nord, al sud e sulle isole maggiori, massime in calo al nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo sul resto d'Italia.