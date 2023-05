Enea, abbandonato in culla, ha una nuova famiglia

AGI - Il Tribunale dei minorenni ha affidato a una nuova famiglia Enea, il neonato lasciato il giorno di Pasqua nella culla della vita della Clinica Mangiagalli di Milano. La notizia è stata anticipata dall'edizione online di Repubblica Milano.

La scelta dei giudici, presieduti da Carla Maria Gatto, è ricaduta su una delle cinque coppie tra quelle che si erano fatte avanti. Come da procedura il collocamento è provvisorio in vista dell'adozione. Il nome del piccolo, con cui è stato registrato all'anagrafe, è stato cambiato per garantirne la privacy.

Il piccolo era stato lasciato dalla madre che in una lettera aveva spiegato i motivi del suo gesto. Non poteva più occuparsi di lui e preferiva che il bimbo avesse assistenza a una nuova famiglia. Lettera che sui social aveva scatenato reazioni diverse, oltre a coinvolgere anche personaggi del mondo dello spettacolo che si erano prodigati in appelli, criticati anche quelli, affinché la madre ritornasse sui suoi passi.