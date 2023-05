Perde la fede nuziale nell'oceano, la ritrova grazie a un post su Facebook

AGI - Credeva di aver perduto per sempre la sua fede nuziale, caduta nelle acque messicane dell'oceano durante il viaggio di nozze. Invece, come per miracolo, una sposa residente a Cassino in provincia di Frosinone ha ritrovato il prezioso anello grazie ad un post su Facebook. La fascia in oro e brillanti era stata notata sui fondali da un turista canadese, che è riuscito a recuperarla. L'uomo ha poi visto che all'interno della veretta c'era inciso un nome e una data e ha capito che apparteneva a una donna che si era sposata da poco.

Per questo ha deciso di postare una foto su Facebook che in poche ore è divenuta virale. A notare il post, mentre si trovava da alcuni parenti in Canada, è stata la stessa sposa che non credeva ai propri occhi. Insieme al marito e con l'aiuto di alcuni familiari la donna è riuscita a contattare l'uomo che ha raccontato di aver provato a cercare all'interno del resort la proprietaria dell'anello ma senza riuscirvi. Da qui l'idea di postare la foto su Facebook. La coppia italiana è tornata a casa mentre l' anello è ora in possesso di un familiare residente nel Quebec che a giugno tornerà a Cassino.