Allerta rossa e scuole chiuse per il maltempo a Palermo a Trapani

AGI - Scuole chiuse oggi, per allerta meteo, a Palermo e Trapani. Il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, ha emanato l'ordinanza con la quale dispone la chiusura in città di tutti gli istituti, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

Il provvedimento, attuato anche dagli altri sindaci delle città interessate si è reso necessario dopo che, nel pomeriggio di domenica, la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta rossa sui settori occidentali della Sicilia, incluso il territorio di Palermo, dove ha piovuto per tutta la notte.

Anche al sindaco di Favignana Francesco Forgione ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e dei cimiteri. Così anche ad Agrigento dove l'allerta è invece arancione, come nel resto della Sicilia centrale. Allerta gialla in quella orientale.

Lagalla ha invitato "i palermitani e tutti i cittadini del territorio della provincia" a limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa "per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d'acqua".

Maltempo anche in Puglia

Non accenna a migliorare il tempo sulla Puglia in questo inizio di maggio caratterizzato da pioggia e venti, anche di forte intensità, che delineano un quadro più simile a quello tipico autunnale piuttosto che primaverile. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta gialla per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. In particolare, tra lunedì e martedì, un profondo vortice in risalita dal Nord Africa porterà piogge e venti anche forti al Sud.

Per quanto riguarda la Puglia, la circolazione depressionaria, responsabile di piogge e acquazzoni, dovrebbe allentare la presa favorendo un miglioramento nella serata di lunedì. In giornata, sul Salento, il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. È prevista una graduale attenuazione della nuvolosità con assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Il basso Adriatico sarà da molto mosso a mosso, il Canale d'Otranto molto mosso. Martedì, sul Salento vi saranno nubi sparse a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti saranno tesi dai quadranti sud-orientali.