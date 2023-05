Accoltellato dietro una chiesa, muore un 17enne marocchino

AGI - Un 17enne è morto dopo essere stato accoltellato alla pancia in una lite per futili motivi a Varago di Maserada, nel Trevigiano. Per l'aggressione al giovane di origine marocchina che studiava a Treviso sono stati portati nella caserma dei Carabinieri per essere sentiti due minorenni e un maggiorenne.

L'arma del delitto è stata ritrovata vicino al cadavere, dietro la chiesa del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Suem 118.