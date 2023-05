Madre e figlio si riabbracciano dopo il massacro di Foggia

AGI - È avvenuto poco fa in ospedale l'incontro tra Tefta Malaj la donna ferita a Torremaggiore (Fg) dal marito sabato notte, e il figlio di 5 anni. L'uomo ha ucciso a coltellate la figlia Jessica di 16 anni e Massimo De Santis, il pasticcere italiano di 51 anni ritenuto dall'assassino amante della moglie.

Il bambino, quando il padre ha aggredito a coltellate la moglie e la figlia, era nell'abitazione e avrebbe assistito alla scena. Il piccolo è stato accompagnato nella stanza del Policlinico di Foggia, dove la donna è ricoverata per le ferite inferte dal marito; è stato accompagnata dalla sorella della donna e dalla sorella dell'assassino che, da sabato si occupa del nipote. Alla vista del figlio la donna lo ha abbracciato, scoppiando a piangere.

Tefta Malaj ha un polmone perforato

La donna, ricoverata nel Reparto di Chirurgia Generale ospedaliera è in "buone condizioni. Non abbiamo ancora sciolto la prognosi per le gravità delle ferite riportate. Ha un polmone bucato. Ma siamo fiduciosi", ha spiegato all'AGI Fausto Tricarico, direttore del reparto.