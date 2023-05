Maltempo in tutta Italia, temporali al centro-nord

AGI - Una vasta perturbazione atlantica tra l'Europa occidentale e il Mediterraneo centrale porterà maltempo nelle prossime ore in Italia con piogge e temporali sparsi che interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Nord. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che evidenziano condizioni di tempo instabile anche per i prossimi giorni con la circolazione depressionaria tra Europa e il Mediterraneo. Nel weekend sull'Italia previste piogge, temporali ma anche clima molto fresco con temperature di diversi gradi al di sotto delle medie. Fase instabile che potrebbe continuare anche la prossima settimana e al momento non si vedono espansioni anticicloniche capaci di portare stabilità duratura.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri, piu' asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, intense e diffuse al Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri.

Al Centro

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata residue piogge sul versante adriatico, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni peninsulari e locali fenomeni sulla Sicilia, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo sulle stesse regioni e tempo asciutto con cieli sereni sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, piu' asciutto sull'Emilia Romagna; neve ancora sui rilievi di Trentino e Friuli.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori Tirrenici con isolate piogge sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o aumento da nord a sud.