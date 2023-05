Precipita dalla finestra della scuola durante la lezione, 13enne è fuori pericolo

AGI - Ha quasi 14 anni la ragazzina caduta stamane dalla finestra di un edificio scolastico a Pescara, dov'è residente. Al momento è in pronto soccorso, per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. La giovane frequenta la classe terza della scuola secondaria dell'Istituto comprensivo 7 "11 febbraio 1944", in strada Colle Pineta.

Secondo una prima ricostruzione, è caduta dalla finestra di un'aula al secondo piano, finendo a terra, dopo un volo di circa cinque metri, nell'area dell'ingresso della scuola. Sul posto, lanciato l'allarme, è immediatamente intervenuta l'ambulanza del 118. La ragazzina, stando a quanto riferito dai soccorritori, è sempre rimasta cosciente.

È stata poi trasportata in ospedale per un politrauma. Intanto vanno avanti gli accertamenti della squadra Volante e della Polizia Scientifica. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dalla scuola non vengono rilasciate dichiarazioni. Gli operatori presenti riferiscono che il dirigente scolastico non è nell'istituto. Tanti i genitori che hanno raggiunto la struttura per chiedere informazioni o per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato disposto il supporto psicologico.