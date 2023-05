Un turista tedesco è morto a Siracusa cadendo dalla bici

AGI - Un turista tedesco è deceduto nella tarda serata di ieri, dopo essere caduto dalla sua bicicletta in via Elorina, nella zona sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale e delle Volanti, si tratterebbe di un incidente autonomo.

L'uomo, per cause da accertare, ha perso l'equilibro e cadendo avrebbe sbattuto con violenza la testa contro un muro. A quanto pare, dietro di lui, con l'auto c'era la moglie, che si è fermata per prestargli soccorso. È stato avvertito poi il 118 ma quando il personale medico è arrivato per lui non c'era più nulla da fare.