Il dolore delle compagne di Gessica: "Dentro di noi per sempre"

AGI- "Jess vive dentro di noi. X sempre 3A". È la scritta, con un cuore, realizzata su un lenzuolo dalle amiche di classe di Gessica la ragazza albanese di 16 anni uccisa, sabato notte, a Torremaggiore, nel foggiano, a coltellate dal padre che ha ferito la madre, di 39 anni, moglie dell'uomo e un commerciante italiano di 51 anni sospettato dall'omicida di avere una relazione con la moglie.

Questa mattina gli amici di classe di Gessica, che frequentava la Terza A del Liceo Classico "Fiani- Leccisotti" hanno deposto lo striscione sull'asfalto davanti all'ingresso dell'istituto, stringendosi intorno alla scritta ricordando la loro compagna di classe. Un momento di dolore: diverse ragazze hanno pianto ricordando Gessica.

La campanella della scuola suona per un minuto

Si è fermato per un minuto l'istituto "Fiani-Leccisotti" di Torremaggiore, nel Foggiano, la scuola frequentata da Gessica. Questa mattina alle 9.45 la campanella dell'istituto ha suonato per un minuto di raccoglimento e tutti - studenti, insegnanti e personale amministrativo- si sono fermati per ricordare in silenzio la studentessa.