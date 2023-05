Lo scorso aprile è stato il quarto più caldo a livello globale

AGI - Quello scorso è stato il quarto aprile più caldo a livello globale. Sono i dati resi noti dal Copernicus Climate Change Service (C3S) , implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo in tutto il mondo. Le temperature sono state superiori alla media nell'Europa sud-occidentale, con Spagna e Portogallo che hanno registrato le più alte di sempre in aprile. Temperature più fredde della media sono state registrate in una fascia che si estende dal Regno Unito all'Europa sud-orientale.

E' stato molto più caldo della media su parti dell'Africa, nell'Asia centrale che circonda il Mar Caspio, nel sud-est asiatico e in Giappone e in tutto il nord del Nord America, ha fatto più freddo della media su Alaska, Mongolia, penisola arabica, India e Australia. Secondo Samantha Burgess, vicedirettore di C3S, "aprile ha visto temperature eccezionalmente calde in Spagna e Portogallo, accompagnate da condizioni estremamente secche.

Oltre all'ondata di caldo dell'Europa meridionale, sono state osservate temperature superiori alla media nel Pacifico orientale equatoriale, che è un segno precoce di una potenziale transizione alle condizioni di El Nino che spesso portano a temperature globali più calde".

Aprile 2023 è stato più umido della media in una vasta regione da ovest a est dall'Irlanda, dal Regno Unito e dalla Francia, attraverso l'Europa centrale fino alla penisola italiana, ai Balcani e al Mar Nero. Condizioni eccezionalmente secche si sono verificate nella penisola iberica, a sud delle Alpi, e nelle regioni della Francia mediterranea.

Altre regioni più secche della media includono la Scandinavia nordoccidentale, i Paesi baltici e gran parte della Russia occidentale. Al di fuori dell'Europa, nell'aprile 2023, è stato più secco della media su gran parte degli Stati Uniti, in un'ampia regione della Russia occidentale, a est fino al Mar Caspio e nel sud-est asiatico extratropicale. Altre regioni più secche della media includono il Corno d'Africa, la maggior parte dell'Africa meridionale, l'Argentina e parti del Brasile.

Condizioni più umide della media sono state riscontrate negli Stati Uniti sudorientali, nelle regioni dell'Asia orientale, nell'Australia nordoccidentale e in Tanzania. L'estensione del ghiaccio marino antartico è rimasta ben al di sotto della media, al -19%, classificandosi al terzo posto più basso di aprile nel record di dati satellitari.

Le concentrazioni di ghiaccio marino sono state molto al di sotto della media in tutti i settori dell'Oceano Antartico, ad eccezione dell'Amundsen e della parte adiacente del Mare di Ross. L'estensione del ghiaccio marino artico è stata del 3% inferiore alla media, classificandosi al 10 posto più basso per aprile nel record di dati satellitari. Concentrazioni di ghiaccio marino al di sotto della media hanno prevalso nella maggior parte dei settori dell'Oceano Artico, ad eccezione del Mare di Groenlandia, dove erano ben al di sopra della media, come nel mese precedente.