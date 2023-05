Sedicenne violentata a Latina, fermato un uomo che dormiva in uno stabile abbandonato

AGI - Gli agenti della squadra mobile hanno fermato il romeno 30enne accusato delle violenze consumate ai danni di una sedicenne in un sito industriale di Latina Scalo.

L'uomo è stato rintracciato in un sito dismesso a Pontenuovo, nel comune di Sermoneta, e portato in questura. Nella notte di mercoledì, l'uomo, già noto per piccoli reati e per la sua tossicodipendenza, avrebbe picchiato un ragazzo di 17 anni e sequestrato la ragazza minorenne, fino al mattino, poi dileguandosi.

All'atto dell'irruzione nello stabile, l'uomo è stato sorpreso nel sonno e fermato. Le indagini, sviluppatesi con l'aiuto di strumentazione tecnica e con la tradizionale raccolta di informazioni, si erano concentrate sin dai primi momenti in una capillare ricerca sul territorio del sospettato, il cui identikit era stato fornito dalle stesse vittime nell'immediatezza dei fatti.

In ragione del profilo dell'uomo, un senza fissa dimora estremamente mobile sul territorio, sono stati effettuati controlli in numerosi stabili abbandonati situati nei dintorni di Latina ad ogni ora del giorno e della notte.

A rafforzare la convinzione che potesse trovarsi ancora in zona, è stata la notizia che si era reso responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel di Latina Scalo.