Muore fulminata dal suo cellulare

AGI - Sarà l'autopsia a dare maggiori indizi sulla morte di una ragazza di 16 anni a Montefalcione, piccola comunità dell'Avellinese. La ragazza, figlia di un commerciante, è stata trovata morta nel bagno dell'abitazione di famiglia. A dare l'allarme, un'amica dell'adolescente che era al telefono con lei. Il corpo della ragazza è stato portato all'ospedale Moscati di Avellino, in attesa dell'incarico per l'esame autoptico e la designazione del medico legale.

Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un incidente domestico. I carabinieri stanno accertando i fatti, ma non si esclude che a causare la morte sia stato il suo cellulare in ricarica, scivolato nella vasca da bagno in cui era la sedicenne. A ritrovare il corpo, i genitori allertati dall'amica con cui la vittima chiacchierava. Inutile un tentativo di rianimazione del 118.