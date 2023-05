Ancora temporali ma nel weekend tornano sole e caldo

AGI - Ancora condizioni meteo instabili giovedì in Italia con acquazzoni e temporali che interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. Ma un promontorio anticiclonico è in rimonta dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e per il fine settimana sono previsti tempo più asciutto e temperature in rialzo.

Questi gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano secondo cui "la prima metà di maggio potrebbe risultare comunque molto dinamica: la tendenza meteo per diversi modelli è orientata verso un nuovo affondo perturbato all'inizio della seconda decade del mese".

Previsioni meteo per giovedì:

Al nord: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature in transito sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro: Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni; maggiori addensamenti attesi sull'Abruzzo. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno; isolati piovaschi da instabilità sul basso Lazio.In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

Al sud e sulle isole: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest'ultima con fenomeni anche intensi; invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.