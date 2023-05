La Lazio vince e a Napoli cala la notte in attesa della gara decisiva

AGI - Sembrava tutto a portata di mano, ma ai tifosi napoletani toccherà soffrire ancora un po'. E più che soffrire aspettare, per lo scudetto che arriverà dopo la partita con l'Udinese. Un punto soltanto per raggiungere la matematica certezza e chiudere il campionato in anticipo. Chi, anche ieri è arrivato a Napoli per godersi la festa scudetto, è rimasto un po' deluso.

Qualche fuoco d'artificio si sente in lontananza. Un assaggio di quel che sarà di qui a poco. Come promesso dal sindaco, con la sconfitta del Sassuolo, è sospesa la maxi isola pedonale.

E qualcuno, con lo scooter ne approfitta per provare il brivido che c'è a sfrecciare nei vicoletti dei Quartieri Spagnoli reggendo una bandiera azzurra srotolata e gridando solitario a squarciagola un "forza Napoli" tra i turisti che un po' la stanno aspettando questa festa, e ciondolano tra piazza del Plebiscito alquanto buia e via Toledo illuminata dalle insegne di negozi e locali.

Ed è sotto un cielo di nastri azzurri, bandiere con una grande "N" al centro e i volti di Osimhen e compagni, nei Quartieri si accende un fumogeno per ricordare che la festa ci sarà.