Pirata della strada uccide una donna nell'Aretino

AGI - E' stata investita da un'auto ed è morta sul posto una donna di 50 anni nell'Aretino. Il pirata della strada non si è fermato, confermano i carabinieri, e adesso lo stanno cercando.

L'incidente è avvenuto alle 9,50 di questa mattina in Località Vaggio, via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò che si trova nel Valdarno aretino. Sul posto la Misericordia di Faella. Attivato anche il Pegaso, ma la donna è deceduta poco dopo sul luogo dell'incidente per le ferite riportate.

Sul caso indagano i carabinieri di San Giovanni Valdarno. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio stradale.