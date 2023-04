ChatGPT è tornata a funzionare in Italia

AGI - Il Garante della privacy comunica che "OpenAI, la società statunitense che gestisce ChatGPT, ha fatto pervenire una nota nella quale illustra le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell'Autorità contenute nel provvedimento dello scorso 11 aprile, spiegando di aver messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extraeuropei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l'esercizio dei loro diritti". Alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani.

Le modifiche fatte su ChatGPT

OpenAI, in particolare - spiega il Garante - ha apportato queste modifiche nel proporre il proprio servizio: