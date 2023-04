A Roma una guida turistica cade dal Gianicolo, è grave

AGI - Una guida turistica italiana di 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo, luogo panoramico per eccellenza di Roma, mentre intratteneva con una spiegazione gli studenti che aveva accompagnato per una visita della città.

La donna, italiana, poco dopo le 12 si è appoggiata a un traliccio, ma è scivolata precipitando per oltre sei metri. La guida è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto i poliziotti del commissariato Trastevere.