Trattativa Stato Mafia: assolto Dell'Utri e gli ex Ros

AGI - L'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione nell'ambito del processo sulla presunta trattativa 'Stato-mafia'. Dell'Utri era stato assolto per gli stessi fatti anche dalla Corte d'Appello di Palermo. La sesta sezione penale intorno alle 17:30 nell'aula Giallombardo ha letto il dispositivo della sentenza.

Assolti gli ex ufficiali del Ros

Sono stati definitivamente assolti "per non aver commesso il fatto" gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che intorno alle 17:30 nell'aula Giallombardo ha letto il dispositivo della sentenza del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia.

I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 23 settembre 2021. La procura generale lo scorso 14 aprile, quando di fronte alla Cassazione i sostituti procuratori generali avevano chiesto un appello-bis per Mori, Subranni e De Donno e la conferma dell'assoluzione per Dell'Utri.

Prescritte le accuse a Bagarella e Cinà

Annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, a causa della riqualificazione nella forma tentata del reato di "violenza e minaccia a corpo politico dello Stato". Lo ha deciso la corte di Cassazione nei confronti del boss Leoluca Bagarella e del medico Antonio Cinà.

La sesta sezione penale intorno alle 17:30 nell'aula Giallombardo ha letto il dispositivo della sentenza del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 23 settembre 2021.