Ligabue al concertone del Primo Maggio? Forse. Conducono Ambra e Biggio

AGI - Come accade ogni anno, il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma non può considerarsi chiuso fino all'ultimo, durante la conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina alla nutrita lista di partecipanti di alto livello potrebbe aggiungersi Luciano Ligabue, che proprio nei prossimi giorni presenterà il singolo che anticipa l'uscita del prossimo album. "Stiamo dialogando con il suo entourage" ha dichiarato Massimo Bonelli, direttore artistico dell'evento.

Intanto annunciati ufficialmente i conduttori, che saranno Ambra Angiolini, per lei la sesta edizione consecutiva, e Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2.

Ambra, concertone del primo maggio

Per quanto riguarda gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco allestito come da tradizione in Piazza San Giovanni a Roma, ai nomi già annunciati, ovvero Lazza, Il Tre, Mara Sattei, Levante, Baustelle, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Alfa, Rose Villain, Piero Pelù con Alborosie, Carl Brave, Aiello, Fulminacci, Tananai, Bnkr44, Matteo Paolillo, Mr, Rain, Coma_Cose, Ariete e Aurora, oggi si aggiungono quelli di Emma, il prossimo weekend fuori con il nuovo singolo, Geolier, giovanissima colonna portante del rap partenopeo, i mitici Righeira, quelli delle immortali hit "Vamos a la playa", "No tengo dinero" e "L'estate sta finendo", Aiello, Gaia, Giuse The Lizia, tra i più interessanti autori del nuovo pop italiano, Mille, vincitrice della scorsa edizione del 1MNEXT, il concorso per nuovi talenti legato proprio al Concertone, Neima Ezza, altra giovane leva della scena rap italiana, Tropea, in gara all'ultima edizione di X Factor, Paolo Benvegnù, icona dell'indie italiano, il collettivo di attori/musicisti romani L'Orchestraccia e giovani nuovi cantautori in rampa di lancio come Ginevra, Ciliari, Napoleone e Serendipity.

© Francesco Algeri Il pubblico del Concertone

L'edizione 2023 del Concerto del Primo Maggio si arricchisce anche di un pre-show che, intorno alle ore 14.00, darà il benvenuto al pubblico di Piazza San Giovanni ospitando le esibizioni di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti, su più di mille iscritti, la giuria di qualità ha scelto Etta, Maninni e Still Charles; il vincitore assoluto sarà proclamato sul palco del Concertone. Nella prima parte dell'evento, si esibira' anche Hermes vincitore della quinta edizione del contest "Sicurezza Stradale in Musica".