Travolta e uccisa da betoniera a Milano, mercoledì l'autopsia

AGI - L'autopsia di Cristina Scozia, la donna di 39 anni uccisa lo scorso venerdì in centro a Milano dopo essere stata travolta in bici da una betoniera, sarà svolta mercoledì. All'esame disposto dal pm Mauro Clerici parteciperanno anche il consulente difensivo del conducente del mezzo pesante di 54 anni, indagato a piede libero per omicidio. Proseguono le indagini della Polizia locale per accertare nei dettagli la dinamica dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Francesca Sforza e corso di Porta Vittoria di fronte la biblioteca Sormani.