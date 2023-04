 'Beautiful' sbarca a Roma, a maggio il primo ciak

AGI - 'Beautiful' sbarca per la prima volta nella Capitale. A metà maggio i sette attori che interpretano Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy, Thomas, Carter, insieme a Bradey Bell ideatore e sceneggiatore della soap in onda su Canale 5, arriveranno a Roma per girare delle scene tra piazza di Spagna, piazza Navona e il Colosseo. La soap dei record, in onda da 36 anni e 9mila puntate, aveva già ambientato alcune puntate in Italia, tra Puglia, lago di Como, Venezia e Portofino.