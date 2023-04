Muore a 35 anni dopo aver salvato due ragazzini in mare 

AGI - È morto dopo aver salvato due ragazzini che rischiavano di annegare in mare in zona Marchesa tra Siracusa e Avola. E' accaduto ieri. Protagonista Vito Bugliarello, 35enne di Floridia che è poi finito in acqua e il cui corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi.

Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Siracusa a rintracciare il cadavere del giovane eroe, non molto distante dall'area marina in cui era stato visto l’ultima volta. Bugliarello, dopo aver visto i due ragazzini finire in mare, ha legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso di loro.



Uno è riuscito ad aggrapparsi alla corda di fortuna e ha quindi aiutato l'amico a mettersi in salvo. Il 35enne, però, sarebbe scivolato in acqua. Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare.



Sarebbe stato così trascinato al largo dalla forza delle onde facendo perdere le sue tracce. Il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso, a chilometri di distanza da dove si era verificato l'incidente.



I soccorsi sono stati coordinati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima. Al lavoro anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, che alla fine hanno ritrovato il corpo, e uno scooter d'acqua dei pompieri.