Psichiatra aggredita a Pisa, fermato un 35enne italiano

AGI - Un uomo di 35 anni di nazionalità italiana, è stato fermato alle 4 di stanotte dalla Polizia di Stato di Pisa. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, che hanno concentrato i sospetti, sulla base anche di quanto riferito da alcuni testimoni, su un uomo vestito di nero che potrebbe essere un paziente.

L'uomo è ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato della psichiatra Barbara Capovani, aggredita a colpi di spranga davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa, e ora ricoverata in gravissime condizioni. I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.15 in questura.