A spasso per Genova un lama scappato dal circo

AGI - Curioso "inseguimento" stamane per i carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova, allertati per la presenza di un lama in strada, intorno alle 9 di mattina. L'animale era stato avvistato in corso Italia, fuggito dal vicino circo Madagascar.

Il lama ha girato per via Caseregis, via Piave e, appunto, corso Italia, dove è stato fermato dagli addetti del circo e dai militari.