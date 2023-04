Coincidenze saltate a Termini, oltre 250 minuti d'attesa

AGI - La fila per il desk delle informazioni è la prima cosa che salta all'occhio entrando oggi alla stazione Termini di Roma. Centinaia di pendolari sono in attesa di conoscere il loro destino, mentre sul tabellone luminoso campeggia una scritta: "attenzione: circolazione sulla linea Av Firenze - Bologna riprenderà gradualmente dalle ore 12:00. Permane sospesa la linea convenzionale Firenze - Prato".

C'è chi parte per un viaggio, chi torna per lavoro, chi va semplicemente a trovare un'amica. Decine di viaggi che hanno trovato Roma come tappa imprevista. Gabriella, assieme alla figlia, è in attesa di un treno per il nord Italia: "Avevamo un treno per Milano alle 11:10 - racconta all'AGI - ci hanno detto di rivolgerci allo sportello per le informazioni. Dovremmo andare in Svizzera, ma sicuramente perderemo la coincidenza. Non sappiamo ancora quando ripartiremo, siamo in attesa".

Sopra gli occhi dei passeggeri compaiono una sfilza di ritardi e cancellazioni: il treno per Salerno è in ritardo di 250 minuti; idem quello per Milano Centrale. 240' di ritardo il treno per Napoli. Quelli per Venezia e Torino, rispettivamente alle 11:05 e alle 11:10, risultano cancellati, come quello per Trieste centrale delle ore 12:00.

Giuseppe e Davide sono due ragazzi che dovrebbero tornare a Bologna e Milano: "eravamo sul treno - raccontano - dopo due ore di viaggio è apparso sul display che ci saremmo fermati a Roma. Ci hanno detto che forse ne partirà un altro, sostitutivo, ma non sappiamo nulla". E poi ancora Marco, che all'AGI dice: "non so come farò, ho fatto le ferie a Napoli e adesso devo tornare a Torino. Speriamo di ripartire presto" Maria è una signora sulla settantina e alla stazione Termini, con il trolley in mano, attende assieme alle amiche. È del sud e a Roma ci è arrivata da Potenza. Ma la città eterna non era la sua meta: "stavo andando a Bologna per tre giorni di vacanza. Lei invece (indica l'amica, ndr) abita su. Adesso stiamo chiedendo cosa dobbiamo fare per partire".