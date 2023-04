Treni cancellati o in ritardo: come chiedere un rimborso

AGI - Sono migliaia di viaggiatori che stanno subendo pesanti disagi a seguito del deragliamento del treno avvenuto oggi a Firenze. Molti saranno costretti a ripianificare, se possibile, il viaggio o ad annullare impegni. Ecco come chiedere un rimborso per il servizio non usufruito a Trenitalia e a Italo

Trenitalia: possibile il rimborso integrale

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12 ma sul sito è precisato che in caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso.

In caso di ritardo superiore ai 59 minuti per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte Trenitalia restituisce un’indennità pari al

25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti;

Si può ricevere l'indennizzo:

con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;

in contanti per pagamenti effettuati in contanti

mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

Si può richieder il rimborso entro 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere) compilando questo web form che si trova online sul sito di Trenitalia.

Italo: call center e indennizzo automatico

Per informazioni, assistenza, rimborso o per concordare una nuova alternativa di viaggio Italo ha messo a disposizione un call center raggiungibile al 06.07.08.

Per chi ha viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore ai 60 minuti sarà emesso automaticamente una indennità per l'ritardo in arrivo. Per velocizzare le operazioni di riaccredito, questa viene erogata tramite Voucher da indennizzo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo.

tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo, riconosce un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto;

con un ritardo in arrivo superiore ai 120 minuti l'indennizzo è pari al 50% del prezzo del biglietto

Se il treno deve ancora partire ed è previsto un ritardo superiore ai 60 minuti, o se viene cancellato in partenza si può richiedere immediatamente il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta per:

la parte di viaggio non ancora effettuato;

l’intero viaggio se non hai più bisogno di arrivare a destinazione. Inoltre, in questo caso, puoi chiedere di tornare al punto di partenza non appena possibile con il primo Italo utile

Nel caso in cui il tuo biglietto sia di Andata e Ritorno e il ritardo o la cancellazione interessa il treno di andata si potrà richiedere il rimborso integrale di entrambi i viaggi o decidere di mantenere quello di ritorno. Se il ritardo superiore ai 60’ o la cancellazione interessa il viaggio di ritorno si potrà richiedere il rimborso integrale del solo il viaggio di ritorno.