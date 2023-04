E alla Barcaccia tornano i tifosi del Feyenoord

AGI - "Eccoci di nuovo", e sullo sfondo la Barcaccia di piazza di Spagna presa di mira nel 2015 e oggi protetta dalle transenne. La frase compare sul profilo Instagram di una pagina di tifosi del Feyenoord. "Da quanto tempo non ci vediamo, l'ultima volta avevi un aspetto migliore", si legge in un'altra stories di supporters olandesi a Roma. Qualche tifoso del Feyenoord, nonostante la decisione del viceprefetto del divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio ai residenti in Olanda e della chiusura del settore destinato alla squadra ospite, ha già raggiunto la Capitale.

"Non puoi vietare i fan del Feyenoord!", scrivono immortalandosi a Roma. Da quanto apprende l'AGI da fonte qualificate, quello che sta giungendo al termine è stato un pomeriggio molto tranquillo. Merito anche dei controlli delle forze dell'ordine. La presenza degli olandesi, almeno sui social, non è passata inosservata e nei commenti si è scatenata la rivalità calcistica, come avviene online in queste occasioni.

"Ovunque tu andrai" è la scritta che campeggia in una foto scattata dai tifosi all'aeroporto in attesa del volo per Ciampino. Ad accoglierli a Roma sono stati i controlli della polizia. Le prime ore romane sono state raccontate soprattutto attraverso i social network. "Feyenoorders, dove siamo? Dove beviamo?", chiede un tifoso su twitter in cerca di connazionali, mentre un adesivo della squadra di Rotterdam è stato affisso su una protezione in ferro con vista sull'Altare della Patria, a testimoniare il passaggio.

Per il match schierati 1500 agenti

Saranno oltre 1500 gli uomini delle forze dell'ordine saranno in strada domani per il match di Europa League tra Roma e Feyenoord. Un numero alto, ma simile a quello previsto per sfide delicate come, ad esempio, i derby della Capitale. Perché, è inutile nascondersi, la partita dello stadio Olimpico, valida per il passaggio alle semifinali, è di quelle che in tema di ordine pubblico sono sulla carta molto insidiose. Ma polizia, carabinieri e militari della guardia di finanza sono pronti dopo il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura.

Massima l'attenzione per evitare scontri e criticità tra ultrà giallorossi e tifosi olandesi già protagonisti, nel febbraio del 2015, di tafferugli nel centro della Capitale che portarono al danneggiamento anche della fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Nelle scorse settimane è arrivata la decisione del viceprefetto del divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio ai residenti in Olanda e chiusura del settore destinato alla squadra ospite. Questo non ha però fermato gli ultrà del Feyenoord che, seppur ancora in poche unità, hanno comunque raggiunto la città eterna.

Anche per questo motivo sono già partiti i controlli sia nel perimetro del centro storico sia nelle stazioni ferroviarie. Massiccio lo schieramento delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di uomini in borghese alla stazione Termini. Sotto osservazione anche i caselli autostradali e gli aeroporti. Sono, inoltre, monitorati costantemente i social network e i gruppi Telegram dove già da alcuni giorni sono comparsi messaggi minacciosi da parte di alcune frange di ultrà.

Qualche decina di questi, già monitorati dalla Digos, sono già arrivati a Roma dopo essere passati per Napoli accolti dagli ultrà partenopei. L'asse tra queste due tifoserie - vista la rivalità tra romanisti e campani -, preoccupa fortemente chi si occupa di sicurezza. Intanto è stato impostato anche il piano per la viabilità e la mobilita' cittadina. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi già entro oggi saranno posizionate transenne a piazza del Popolo per favorire la circolazione pedonale. Dovranno essere rimossi i veicoli in sosta su via Cavour e in altri punti strategici del centro storico. Saranno inoltre posizionate transenne a piazza di Trevi, a piazza di Spagna e a Trinità dei Monti per una eventuale chiusura.