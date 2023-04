Pichetto: "L'orsa Jj4 va abbattuta, lo dice l'Ispra"

AGI - "Come ministro dell'Ambiente mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto Jj4 ma più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero" di orsi e per quanto riguarda Jj4 "c'è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell'Ambiente è l'Ispra. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell'Ispra, che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all'abbattimento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a Mattino 5.

E ha spiegato: "In questo momento le condizioni sono queste".

In questo momento, ha proseguito Pichetto, "l'orsa è nello stesso luogo in cui si trovava quell'altro orso che doveva essere abbattuto 4 anni fa circa e che il Consiglio di Stato invece ha ritenuto di non far abbattere. Pertanto, aspettiamo". E tornando a Jj4 ha spiegato: "Si sta ponendo un problema che dura da anni, dovuto alla scelta dell'uomo di ripopolare forzatamente con specie di orsi proveniente dalla Slovenia, dall'area dei Balcani e che non è stessa che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza è più facile".

Si è aperta una questione, ha proseguito "sulla gestione, sui collari. All'avvio di queste valutazioni tecniche ho sentito tante opinioni sul fatto che, ad esempio, gli orsi d'inverno, cosa che non accade più perché manca l'inverno vero, perdono talmente tanto di peso che sovente i collari li perdono".