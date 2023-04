La regina d'Olanda al Bosco verticale di Milano 

AGI - Giornata milanese per la regina consorte dei Paesi Bassi, Maxima Zorreguieta. 'Sua Maestà' ha fatto prima visita al Bosco Verticale di Milano nel corso della Milano Design Week, rassegna in cui i Paesi Bassi sono sempre tra i partecipanti più importanti.



La regina Máxima ha iniziato la sua visita dal quartiere Porta Nuova, dove ha visitato il BAM, l'innovativo parco urbano progettato da Petra Blaisse, insieme all'architetto paesaggista olandese e poi con l'architetto Stefano Boeri, che ha progettato il Bosco Verticale. Boeri ha firmato anche i progetti di forestazione verticale in Olanda della Trudo Tower a Eindhoven (il primo Bosco Verticale in social housing) e Wonderwoods a Utrecht.

Più tardi la reale olandese ha incontrato il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "È importante - ha detto il Fontana - che un sovrano d'Europa venga a Milano in questa settimana. Dimostra l'attenzione che c'è oggi in tutta Europa e nel mondo per il Salone del Mobile e la settimana del design".