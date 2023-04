Paulina Porizkova posa nuda a 58 anni

AGI - "Il meglio deve ancora arrivare" e "l'essere sexy non ha scadenza". Con queste parole la modella Paulina Porizkova si è mostrata sul suo profilo Instagram quasi senza veli a 58 anni. Testimonial dell'ageing la modella sta facendo discutere il web e i social.

Ma chi è Paulina Porizkova? Nasce nel 1965 in Cecoslovacchia e dopo l'infanzia passata in Svezia con la nonna, viene subito notata dall'agenzia moda Elite Model Management con il conseguente trasferimento a Parigi e l'inizio della carriera da modella.

Una carriera tra i grandi brand

Nel 1987 compare sulla copertina di Playboy e l'anno successivo su GQ. Il successo della modella è testimoniato dalle numerose apparizione sulle riviste patinate come Glamour, Cosmopolitan, Self, Vogue, Elle. Nel 1988 sale alla ribalta per essersi accaparrata un contratto da sei milioni di dollari, cifra record per l'epoca, per diventare testimonial della ditta di cosmetica Estée Lauder Companies.

Nel corso della sua carriera, Pavlìna Porìzkova ha lavorato per Ann Taylor, Anne Klein, Laura Biagiotti, Encore, Escada, Gianni Versace, Maybelline, Mikimoto, Perry Ellis, Revlon e per la casa automobilistica Mercedes-Benz. Nella sua carriera non c'è solo la passerella, ma anche il grande schermo. Nel 1987 debutta in "Anna", ma la popolarità arriva due anni più tardi quando partecipa alle riprese di "Alibi seducente" con Tom Sellek, sotto la regia di Bruce Beresford.

La scelta del cinema

Nel 1993, forse anche a causa della nascita del suo primo figlio, la modella ceca abbandona le sfilate per dedicarsi completamente al cinema. Nella sua carriera non manca nulla. Dal 2008 al 2009 è stata giudice nel reality show America's Next Top Model.

Nel 2010 è apparsa in un episodio della serie televisiva Desperate Housewives e poi ancora "People I Know" con Al Pacino e Kim Basinger, "Perversioni femminili", "Il valzer del pesce freccia". Firma anche due libri: il romanzo "A Model Summer", che racconta le esperienze di una modella quindicenne, e un libro per bambini "The Adventures of Ralphie the Roach".