Donna trovata morta in un sacco a pelo in Alto Adige

AGI - Sono in corso ulteriori accertamenti sul cadavere di una donna di 56 anni originaria di Merano rinvenuto ieri pomeriggio da alcuni escursionisti vicino ad un larice su un prato nei pressi del Giogo di Meltina in Alto Adige sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. In un primo momento i soccorritori giunti sul posto hanno attribuito il decesso ad un malore. Oltre al soccorso alpino sono intervenuti anche la Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.