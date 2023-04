Frontale con un tram per Ciro Immobile, era in auto con le figlie

AGI - Ciro Immobile, capitano della Lazio e calciatore della nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto questa mattina poco dopo le 8 nella zona di piazza Cinque Giornate, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'auto su cui viaggiava assieme alle due figlie si è scontrata con un tram. Il calciatore e la bambine non avrebbero riportato ferite, mentre l'autista del tram sarebbe stato trasportato, in codice rosso, al Policlinico Umberto primo per trauma.

Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio. Secondo una primissima ricostruzione il tram della linea 19 ha centrato il Suv su cui viaggiava il calciatore distruggendo la parte anteriore e anche il mezzo dell'Atac ha riportato dei danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale oltre al personale del 118. Rilievi in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.

Nello scontro, secondo quanto si apprende, sono state coinvolte sette persone oltre al giocatore, compresi i passeggeri del tram, che sono stati portati al Policlinico Agostino Gemelli per accertamenti. Immobile, che era con entrambe le figlie, avrebbe detto ai vigili intervenuti sul posto di aver visto il tram passare con il semaforo rosso.