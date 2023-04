Esplode un casolare nel Lucchese, un morto e cinque feriti

AGI - È di cinque feriti e un morto il bilancio dell'esplosione di un casolare a Marginone, in provincia di Lucca, fra i comuni di Montecarlo e Porcari. La causa della deflagrazione, ipotizzano i vigili del fuoco, è stata una fuga di gas.

Quattro persone coinvolte nel crollo di una grossa parte dell'abitazione, che comprendeva quattro unità immobiliari, sono state trasportate subito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in condizioni non gravi: si tratta di una donna con probabile frattura al polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni ai quali si aggiunge una quarta persona che lamenta un trauma al torace. Una quinta persona, una donna, è stata estratta viva dalle macerie solo nel pomeriggio ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. È stato poi individuato il corpo senza vita del marito della ferita.

"Con il ritrovamento delle tre persone inizialmente segnalate come disperse - spiegano i vigili del fuoco - si concludono le operazioni di ricerca. L'intervento proseguirà con il recupero del deceduto, poi la messa in sicurezza dell'area e le indagini per l'accertamento delle cause".

L'esplosione ha letteralmente sventrato circa metà della casa dove erano state ricavate le quattro unità immobiliari. Parallelamente alle operazioni di soccorso e di ricerca dei feriti, sono state approntate anche delle verifiche sulle abitazioni confinanti con la porzione di edificio crollata, ma secondo una prima ricognizione non sembrano esserci ulteriori pericoli di crolli anche se l'area interessata dall'esplosione è stata transennata e interdetta ai non addetti ai soccorsi.