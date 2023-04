Un “serpente di rame” lungo e luccicante si nasconde e ricompare tra le piante dell’Orto Botanico di Brera, a Milano. Produce sempre energia sotto forma di musica, vento o acqua. È l’installazione Feeling the Energy realizzata per Plenitude dallo studio internazionale Carlo Ratti Associati, con la collaborazione di Italo Rota, all’interno della mostra Design Re-Generation in occasione del FuoriSalone 2022