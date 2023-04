Partorisce in un capannone, lascia la figlia in ospedale e se ne va

AGI - Una donna senza fissa dimora ha partorito in un capannone a Quarto Oggiaro, periferia ovest di Milano, e ha poi raggiunto in ambulanza l'ospedale Buzzi dove ha comunicato ai sanitari la volontà di non riconoscere la figlia che e' in buone condizioni. La donna ha poi lasciato l'ospedale.

La donna, italiana tra i 30 e i 40 anni, ha rifiutato di indicare le sue generalità. All'ospedale Buzzi sono intervenuti i carabinieri chiamati dai sanitari della struttura pediatrica.