Piogge, temporali e neve. Tarda la primavera

AGI - Perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo con una fase di maltempo che entro il weekend porterà piogge, temporali e anche neve. Una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sulle Isole Britanniche invierà una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo centro-occidentale nel corso dei prossimi giorni: tempo in peggioramento a partire dalle regioni del nord Italia nella giornata di domani con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi anche al di sotto dei mille metri e precipitazioni in movimento verso le regioni del centro ed entro sera anche al sud. Venerdì ancora protagonista l'instabilità sui settori centro-meridionali con neve lungo l'Appennino fin verso i mille metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche per il terzo weekend di aprile condizioni meteo instabili e clima piuttosto fresco su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi orientali con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo al nord-ovest con neve sui rilievi a quote alte. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto sulla Romagna.

Al Centro Al mattino tempo stabile con cieli velati, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana con possibili pioviggini. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile con velature in transito, sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulla Sardegna. Temperature minime in generale aumento, massime in calo al nord e in rialzo sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori, forti nevicate sulle Alpi orientali. In serata ancora precipitazioni su Trentino, Friuli Venezia-Giulia e Veneto: neve a partire dai 900-1200 metri sull'arco alpino.

Al Centro Al mattino nuvolosità in progressivo aumento su Toscana, Umbria e Marche; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio peggiora con cieli coperti e precipitazioni sparse, neve in Appennino dai 1600-1700 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità a tratti compatta in transito.

Al Sud e sulle Isole Al mattino ampi spazi di sereno su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata maltempo attese deboli piogge tra Campania e Sardegna; peggiora nella notte con cieli coperti e piogge sparse, anche intense sulla Puglia. Temperature minime in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. Massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove.