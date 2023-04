Smantellata la una piazza di spaccio a Roma, 15 arresti

AGI - Maxi blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma che, su disposizione del gip e coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo 15 misure cautelari nei confronti di altrettante persone - cittadini italiani, bengalesi, romeni e tunisini (12 custodie cautelari in carcere e 3 agli arresti domiciliari) - gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di tipo cocaina, hashish e marijuana e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. I quartieri dove avveniva lo spaccio di sostanze stupefacenti sono quelli del Pigneto e di Tor Pignattara, alla periferia della Capitale.

L'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Centro ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di una struttura operativa di una stabile associazione criminale, principalmente costituita da cittadini italiani attivi nel traffico di stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), che nel popolare quartiere di Torpignattara avevano costituito una fiorente piazza di spaccio, ben delineata per compiti e obiettivi, organizzata in vedette e controlli posti a supporto e difesa della zona e con una turnazione di soggetti dediti allo spaccio tali da garantire un flusso ininterrotto di illeciti affari.

Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno altresì permesso di arrestare altri cittadini italiani, non appartenenti alla predetta associazione, ma comunque operanti in ulteriori due piazze di spaccio ubicate in via Rovetti e nel limitrofo quartiere del Pigneto, ritenuti responsabili di illecite cessioni delle medesime tipologie di stupefacenti, peraltro molto richieste in un contesto densamente popolato come quello dei quartieri Pigneto e Torpignattara, da sempre protagonisti della "movida romana" e di una massiccia presenza di studenti universitari. Tutti gli affiliati, in caso di arresto, ricevevano assistenza dal sodalizio, che provvedeva alla loro tutela legale, economica e logistica.