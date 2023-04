Sbaglia strada con il navigatore, gli sparano contro

AGI - Due colpi a salve, sparati con una pistola: ha reagito così un uomo di San Severino Marche, dopo che un'auto era entrata per sbaglio nella strada privata. A bordo un giovane che, guidato dal navigatore, aveva sbagliato strada ed era sceso per chiedere informazioni per raggiungere l'alloggio che aveva prenotato.

Dopo aver suonato al campanello di un'abitazione, una donna gli ha intimato di andare via; a quel punto è salito in macchina, ma inseguito dal fratello della signora che gli ha sparato contro.

L'aggressore, un 68enne, è stato denunciato per minaccia aggravata, detenzione abusiva di armi e munizioni, danneggiamento, accensioni-esplosioni pericolose; la sorella per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver provato a opporsi al sopralluogo in casa dei carabinieri. All'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto quasi 3 mila cartucce di diversi calibri, un caricatore per pistola, una balestra con relative frecce, detenute illegittimamente.